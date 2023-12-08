İsrail helikopteri kendi askerlerini vurdu

Bir İsrail helikopterinin içerisinde İsrail askerleri bulunan binayı bombaladığı bildiriliyor.İsrail medyasından Ynet, Gazze'deki kara işgaline katılan birliklerin hava desteği talep etmeleri üzerine bir helikopterin havalandığını duyurdu.

İsrail ordusuna ait bir Apache helikopteri yanlış bir binayı vurdu, içerisinde ise İsrail işgal askerleri vardı. Ynet, helikopter saldırısında bir İsrail askerinin öldüğünü yazdı. Söz konusu kayıp İsrail ordusunun Gazze'de öldürülen 91 askerin bulunduğu listede yer aldı ancak askerin ismi açıklanmadı.Ynet, benzer vakaların daha önce de yaşandığını ancak hiçbirinde bir İsrail askerinin ölmediğini kaydetti.

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