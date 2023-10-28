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Dünya İsrail 'hayaletlerle' savaştı!
Dünya

İsrail 'hayaletlerle' savaştı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:26:00 -
İsrail 'hayaletlerle' savaştı!

Gazze'ye kara harekatı düzenlemek isteyen siyonist rejim ağır kayıplar verdi. Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yair Şalam, Filistin direnişi tarafından esir alındı

Gazze'ye kara harekatı düzenlemek isteyen siyonist rejim ağır kayıplar verdi. Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yair Şalam, Filistin direnişi tarafından esir alındı.

İşgal ordusu sözcüsü, "Güvenli olarak istihbarat alıp girdiğimiz bazı bölgelerde görüp tespit edemediğimiz bir güç bize saldırıp kayıplar verdiriyor." dedi.

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Yorumlar

Gültekin

İMANSIZLAR, ANLAYAMAZLAR, GÖREMEZLER, İMANI OLMADIĞI İÇİN GERÇEKLERİ AKILLARINCA GİZLEDİKLERİNİ SANIRLAR, YAPTIKLARINI GÖREVLİ MELEKLER KAYIT ALTINA ALDIĞINI, ZAMANI GELİNCE GÖRÜNMEYEN ORDU İLE DESTEKLENECEKLERİNİ YAHUDİ MİLLETİ ANLAYAMAZ, ÇÜNKÜ ALLAH'IN DERGAHINDAN KOVULMUŞ VE LANETE UĞRAMIŞ BİR MİLLETTİR.

Hikmet

Allah katillerin belasını versin.. Diren ???????? dualarımız seninle
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