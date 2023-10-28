İsrail 'hayaletlerle' savaştı!
Gazze'ye kara harekatı düzenlemek isteyen siyonist rejim ağır kayıplar verdi. Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yair Şalam, Filistin direnişi tarafından esir alındı
Gazze'ye kara harekatı düzenlemek isteyen siyonist rejim ağır kayıplar verdi. Bureij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yair Şalam, Filistin direnişi tarafından esir alındı.
İşgal ordusu sözcüsü, "Güvenli olarak istihbarat alıp girdiğimiz bazı bölgelerde görüp tespit edemediğimiz bir güç bize saldırıp kayıplar verdiriyor." dedi.