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Dünya İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti
Dünya

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti

Yeniakit Publisher
2023-12-29 11:59:00 -
İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti

İşgalci İsrail Gazze’deki soykırımda yaralanan ve ölen asker sayıları hakkında yalan söylemeye devam ederken İsrail basını, haberleriyle istemeden de olsa gerçeği yazıyor. The Times of İsrael gazetesi, 6 bin yaralı askerin sağlık sistemini zorladığını belirterek, sakat kalanlar için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti. Engelli Gaziler Örgütü Başkanı Kleiman, “Hiç bu kadar ağır ve çok yaralı görmemiştim” dedi.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in, Gazze’de sivil soykırımında Kassam Tugayları tarafından öldürülen ve yaralanan binlerce askeri nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzere..

Siyonist The Times of İsrael gazetesinin haberine göre, 6 binden fazla yaralı askerin olması ve bu sayının sürekli artması, sağlık sistemi için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Habere göre; engelli kalan askerlere yardım eden insan gücünün üç katına çıkarılması, yeni terapistler ve yeni yaralı asker kadrosunun ihtiyaçlarını karşılamak için rehabilitasyon merkezlerinin acilen iyileştirilmesi gerekiyor.

Haberde Gazze’de yaralanan ve sakat kalan bazı askerlerin hikayesi paylaşılırken 27 yaşındaki Igor Tudoran adlı asker, tankına bir füze saldırısıyla yaralandığını anlatarak, “Daha tankın içindeyken bacağımın durumundan onu kaybedeceğimi anlamıştım” dedi.

Bu kadar yaralı görmemiştim

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Tudoran, önümüzdeki yıllarda daha şiddetli bir şekilde hissedilecek olan İsrail toplumunun oldukça büyük ve derin travma geçirmiş bir kesimi olan, sayıları giderek artan yaralı askerlerin bir parçası. Çok sayıda yaralı göz önüne alındığında, yetkililer ülkenin onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmadığından endişe ediyor.”
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Gazze ve daha önceki çatışmalarda yaralanan 50 binden fazla askerin savunuculuğunu yapan Engelli Gaziler Örgütü’nün başkanı Edan Kleiman, “Hiç bu kadar ağır ve çok yaralı görmemiştim. Bu insanları rehabilite etmemiz lazım” dedi. Üniversitede sivil-asker ilişkileri dersi veren Yagil Levy de “İsrail’in rehabilite etmesi gereken çok sayıda engelli insan var. Bunun uzun vadeli etkisi olacak. Bu da sosyal ve ekonomik sorunlara da yol açabilir” diye konuştu.

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