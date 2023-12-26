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Gündem İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!
Gündem

İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 15:27:00 -
İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezi ile bir evi vurdu. Saldırılarda 10 Filistinli şehit oldu. Öte yandan çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 81. güne girildi.

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine, Bureij ve Nuseyrat mülteci kamplarına ve Juhor ad-Dik köyüne saldırı gerçekleştirdi.

Han Yunus'ta bir evi hedef alan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus’taki merkezinin üst katına topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Binaya yerinden edilen Filistinliler sığınmıştı!

Binada yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Tesis ve çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

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