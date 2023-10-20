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Dünya İsrail Hamas'ın açıklamasını doğruladı!
Dünya

İsrail Hamas'ın açıklamasını doğruladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 22:59:00 - 2023-10-20 23:08:07
İsrail Hamas'ın açıklamasını doğruladı!

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın, esir tuttuğu ABD vatandaşı anne ve kızı serbest bıraktığını doğruladı.

İsrail Gazze'de sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırırken, işgal edilmiş topraklarını geri almak için mücadele eden Hamas ise Biden'ın asılsız iddialarını boşa çıkartmak için 2 ABD'li anne ve kızı serbest bıraktığını açıkladı. Kassam Tugayları’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamayı İsrail doğruladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi. 

Hamas’ın yaklaşık 200 kişiyi esir tutmaya devam ettiğini belirten Hagari, “Hamas kendisini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları esir tutan cani bir terör örgütü” ifadelerini kullandı. Esirlerin İsrail’e geri dönmesi için yapılan çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Hagari, kara harekatını da içeren savaşın son aşamaları için ordunun hazırlandığını belirterek, “Çatışmaların birkaç hafta daha sürmesi muhtemel” dedi.

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“İSRAİL gerçekte bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları ÖLDÜREN cani bir terör örgütü”
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