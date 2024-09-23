  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Serhat Akın’dan Ali Koç’a hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa gelirsin!

Akaryakıt fiyatında tabela değişti: Güncel akaryakıt fiyatları

Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Rusya’ya gidecek! İşte görüşeceği konular

Pakistan'da bombalı saldırı: Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı!

Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası

İklim değişikliği nedeniyle İtalyanları kahve korkusu sardı

‘Dip dalga geliyor’ diyen algıcılara duyurulur! İşte gençlerin en beğendiği siyasetçi

Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi!

Cani evlat! Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdı
Dünya İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürdüğünü iddia etti
Dünya

İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürdüğünü iddia etti

Yeniakit Publisher
2024-09-23 00:58:00 -
İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürdüğünü iddia etti

İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddiasını soruşturduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23