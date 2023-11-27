İsrail-Hamas arasındaki üçüncü esir takası tamamlandı
İsrail ve Hamas arasındaki esir takasına ateşkesin üçüncü gününde de devam edildi. Hamas 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, İsrail de İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuğu serbest bıraktı.
HAMAS 14 İSRAİLLİ VE 3 YABANCIYI SERBEST BIRAKTI
Önce Hamas 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a verildiğini açıkladı. Serbest bırakılan esirler, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaştı. Esirler daha sonra İsrail'e götürüldü.
HAPİSHANELERDEKİ 39 FİLİSTİNLİ ÇOCUK MAHKUM SERBEST
İsrail rehineleri aldıktan sonra İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı. Kızılhaç'a ait araçla Batı Şeria'nın Bireh beldesine ulaşan Filistinliler, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
BIDEN: 4 YAŞINDAKİ İSRAİLLİ ABD VATANDAŞI SERBEST
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti.
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