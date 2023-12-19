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Gündem İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi
Gündem

İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 20:43:00 - 2023-12-19 21:04:26
İsrail-Hamas arasında yeni bir esir takası olacak mı? Açıklama geldi

Katil İsrail ve Hamas arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği açıklandı.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Filistin, arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmaya yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Diplomatik çabalara yakın bir kaynak, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns’ün Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldiğini belirterek, esir takasına dair yapılan toplantının olumlu geçtiğini ancak yakın zamanda bir anlaşma beklentisinin olmadığını açıkladı. Kaynak, "Görüşmeler olumlu geçti ve müzakereciler ilerleme kaydetmek amacıyla farklı önerileri inceleyip tartıştılar. Ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığını Hamas'la savaştığını belirterek, "İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani araya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim” demişti.

Hamas saldırılar durmadan esir değişime karşı

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise Cumhurbaşkanı Herzog’un açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "İsrail'in devam eden soykırım savaşı kapsamında esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasını reddeden tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız" demişti.

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