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Gündem İsrail hakkındaki açıklamalar, BBC'ye canlı yayın kestirdi
Gündem

İsrail hakkındaki açıklamalar, BBC'ye canlı yayın kestirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 12:36:00 -

İngiliz yayın kuruluşu BBC spikeri, stüdyosundan ağırladığı konuğunu, “Gazze’de soykırım var” der demez susturmaya çalıştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, İngiliz yayın kuruluşu BBC, stüdyosundan ağırladığı konuğunu, “Gazze’de soykırım var” der demez susturmaya çalıştı. Gazze’nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, konuşmasına başlayınca “Bu herkesin gözleri önünde gerçekleşen bir soykırım.” ifadesini kullandı. Bunun üzerine BBC sunucusu Lucy Hockings araya girerek “Bu kelime inanılmaz derecede duygusal.” diyerek İsrail’in tezlerini savunan cümleler kurdu. Son olarak “Teşekkür ederim” dedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Refah kentinde Asmi ailesinin evine düzenlediği saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinliler hayatını kaybetti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

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Yorumlar

BARBAR SOYKIRIMCI SIYONIST ESBASKANI KATIL INGILTERE

........

KÖKSAL

KÜFÜR TEK MİLLETTİR... Allah (c. c) ın laneti zalimlerin üzerine olsun, Amiiin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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