İsrail Güney Lübnan'ı vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Bu gece geç saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı da dahil olmak üzere en az dört kişinin öldüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Hizbullah, koordineli bir saldırıyla dokuz İsrail askeri bölgesine füze ve SİHA fırlattığını açıklamıştı. Bu misilleme saldırısı ile Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalar art arda ikinci gün tırmanmış oldu.