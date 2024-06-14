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Gündem İsrail Güney Lübnan'ı vurdu
Gündem

İsrail Güney Lübnan'ı vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-14 05:48:00 -

Israil, Güney Lüban'ı bombaladı. Edinilen bilgiye göre İsrail'in geç saatlerde Güney Lübnan'a düzenlediği baskının, Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı da dahil olmak üzere en az dört kişinin ölümüyle sonuçlanırken yerleşim yerlerini hedef alındığı öğrenildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Bu gece geç saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı da dahil olmak üzere en az dört kişinin öldüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Hizbullah, koordineli bir saldırıyla dokuz İsrail askeri bölgesine füze ve SİHA fırlattığını açıklamıştı. Bu misilleme saldırısı ile Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalar art arda ikinci gün tırmanmış oldu.

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