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Dünya İsrail Güney Afrika'daki büyükelçisini geri çağırdı
Dünya

İsrail Güney Afrika'daki büyükelçisini geri çağırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 14:57:00 -
İsrail Güney Afrika'daki büyükelçisini geri çağırdı

Güney Afrika İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştiriyor.

Güney Afrika İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Güney Afrika'daki büyükelçisini "istişareler için" geri çağırdığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Lior Haiat X'te yaptığı açıklamada, bu kararın Güney Afrika'nın İsrail'le ilgili "son açıklamalarını" takiben alındığını söyledi.

Güney Afrika, Pazartesi günü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICC) Aralık ayı ortasına kadar Başbakan Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasını istedi.

İsrail Büyükelçisi Eliav Belotserkovsky'nin geri çağrılması, Güney Afrika'nın Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu BRICS grubu ülkelerinin Filistin-İsrail savaşıyla ilgili sanal bir zirvesine ev sahipliği yapmasından hemen önce gerçekleşti.
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın başkanlık edeceği toplantıda İsrail saldırılarına karşı ortak bir tutum belirlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca Salı günü Güney Afrika Parlamentosu'nun İsrail ateşkesi kabul edene ve BM arabuluculuğundaki müzakerelere katılmayı taahhüt edene kadar İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılması ve tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması konusunda oylama yapması bekleniyor.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi önergeyi kabul etti ancak partinin ya da hükümetin önergeyi parlamentoda destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hedef gözetmeyen saldırılarında şu ana kadar en az 13.300 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerin yarısından fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

BM Güvenlik Konseyi, BM kuruluşlarının abluka altındaki bölgeye güvenli bir şekilde girebilmesi için "yeterli sayıda gün" boyunca "acil ve uzatılmış insani yardım molası" çağrısında bulundu.

Filistin davasının uzun süredir açık bir destekçisi olan Güney Afrika, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarını sert şekilde eleştirdi.

Ülke, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti ile birlikte Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenip işlenmediğinin araştırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Beş yıldır İsrail'de büyükelçi bulundurmayan Güney Afrika, İsrail'deki tüm diplomatlarını da geri çağırdı.

Kaynak: Mepa News

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