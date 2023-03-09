  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isme '0,5 oyla bakanlık verilecek' kulisi CHP'yi karıştırdı! Partide isyan başladı

PKK ve FETÖ'cüleri bayram ettiren vaatler sıralanmıştı! İşte Altılı Masa'nın yıkım projesi

Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nı topa tuttu: İyi ki Erdoğan var da...

Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Fon bu defa Kandil’den mi? Ruşen Çakır’dan PKK ile ortaklaşa ‘Adıyaman Uzunköy’ yalanı'

Türkiye’ye darbe vurma peşindeler! ABD Suriye ve Irak’tan kuşatıyor

Altınını alan oraya koşuyor! 'Yer kalmadı' uyarıları yapılmaya başlandı

Amerika borç batağından böyle kurtulacak! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir

İmamlığı Temel mi yaptı, Kemal mi?

Külliye’de sıcak saatler! Başkan Erdoğan 5 ismi görevden aldı
Dünya İsrail güçlerinin vurduğu Filistinli çocuk şehid oldu
Dünya

İsrail güçlerinin vurduğu Filistinli çocuk şehid oldu

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da rutin hale getirdiği baskınlar, çocuklar da dahil olmak üzere birçok Filistinlinin ölümüne neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:21:00 -
İsrail güçlerinin vurduğu Filistinli çocuk şehid oldu

İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde gerçekleştirdiği baskında açılan ateşte yaralanan Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin iki gün önce Cenin'de gerçekleştirdiği baskında 14 yaşındaki Velid Nasar açılan ateş sonucunda yaralanmıştı.

14 yaşındaki Filistinli çocuk Nasar'ın baskından 2 gün sonra yaralarına yenik düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin göreve gelişiyle Filistinliler üzerinde kurulan baskının daha da artacağı tahmin ediliyordu.

Son zamanlarda İsrail güçleri baskınları rutin bir hale getirirken yasa dışı bir şekilde Batı Şeria'da varlık gösteren radikal Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte, 2023 yılı içerisinde İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısı 77'ye yükselmiş oldu.

Aşırı sağcı hükümetin yönergeleri doğrultusunda bölgeye yönelik baskınların gün geçtikçe hız kazanacağı ve daha fazla Filistinlinin öldürüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23