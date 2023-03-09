İsrail güçlerinin vurduğu Filistinli çocuk şehid oldu
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da rutin hale getirdiği baskınlar, çocuklar da dahil olmak üzere birçok Filistinlinin ölümüne neden oluyor.
İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde gerçekleştirdiği baskında açılan ateşte yaralanan Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail güçlerinin iki gün önce Cenin'de gerçekleştirdiği baskında 14 yaşındaki Velid Nasar açılan ateş sonucunda yaralanmıştı.
14 yaşındaki Filistinli çocuk Nasar'ın baskından 2 gün sonra yaralarına yenik düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin göreve gelişiyle Filistinliler üzerinde kurulan baskının daha da artacağı tahmin ediliyordu.
Son zamanlarda İsrail güçleri baskınları rutin bir hale getirirken yasa dışı bir şekilde Batı Şeria'da varlık gösteren radikal Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor.
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Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte, 2023 yılı içerisinde İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısı 77'ye yükselmiş oldu.
Aşırı sağcı hükümetin yönergeleri doğrultusunda bölgeye yönelik baskınların gün geçtikçe hız kazanacağı ve daha fazla Filistinlinin öldürüleceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Mepa News