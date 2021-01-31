  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu
Dünya

İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:55:00 -
İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu

Yerel kaynaklar, Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan Gush Etzion kavşağında kimliği belirtilmeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurulduğunu ifade etti.

Ağır yaralanan Filistinli olay yerinde hayatını kaybederken, İsrail güçlerinden yaralanan olmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" bildirildiği, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşım..
Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih
Siyaset

Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında, "21 Haziran'da erken seçim bekliyorum" dedi. Ancak Akşener'in aç..
Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından engelli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay