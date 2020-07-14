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Aktüel

İsrail güçlerinden Filistinli tutukluların bulunduğu Ofer Hapishanesi'ne baskın

Tutuklular İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:18:11 -
İsrail güçlerinden Filistinli tutukluların bulunduğu Ofer Hapishanesi'ne baskın

RAMALLAH (AA) - İsrail özel güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel güçlerinin Ofer Hapishanesi'nde koğuşlara baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.

Açıklamada, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedilen tutukluların sağlık durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Esirler Cemiyeti ayrıca, hapishanede yapılan baskın ve tutukluların haklarını ihlal eden uygulamaların yol açacağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Yaklaşık bin Filistinli tutuklunun bulunduğu Ofer Hapishanesi'nde son günlerde gerginlik hakim. Tutuklular, hapishane yönetiminin gece aramaları, başka bölümlere nakletme ve hücre cezası gibi uygulamalarını protesto ediyor.

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