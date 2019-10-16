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İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa hatibine gözaltı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:47
İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa hatibine gözaltı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh Navahde, işgal altındaki Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Şeyh Navahde'nin avukatı Haldun Necm, İsrail güçlerinin müvekkilini "Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbelerinde İsrail'e karşı halkı kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını kaydetti.

Necm ayrıca Şeyh Navahde'nin Batı Kudüs'teki Meskubiyye gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:47
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Anadolu Ajansı

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