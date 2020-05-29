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İsrail güçleri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri’yi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’yi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:21:25 -
İsrail güçleri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri’yi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’yi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.


İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri’yi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa’daki açgözlü planları nedeniyle bunlar sık sık yapılan kampanyalar, Her zaman Mescid-i Aksa’yı savunacağız" dedi. Şeyh Sabri’nin soruşturma merkezine alındığı, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği bildirildi.

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