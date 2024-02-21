İsrail güçleri Gazze'de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri vurdu

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yardım konvoyunu bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu en az bir kişi öldü.

Görgü tanıkları ve bölgeden aktarılan görüntülere göre, İsrail güçlerinin gıda yardımı bekleyen çaresiz kalabalığın üzerine ateş açması sonucu Gazze'nin kuzeyinde en az bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Al Jazeera tarafından doğrulanan görüntülerde Pazartesi günü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yardımların neredeyse tamamen kesildiği Gazze'nin kuzeyindeki harabe bir sahil yolunda mermilerden korunmak için kaçışan Filistinliler görülüyor.

Görüntülerde ayrıca sis bombalarından çıkan gri duman bulutlarının yükseldiği ve binlerce Filistinlinin Gazze Şehri'nin batısındaki bölgede toplandığı görülüyor.

Başından yaralanmış ve yere yığılmış bir adamın görüntülerini paylaşan görgü tanıklarına göre olayda en az bir kişi öldü.

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Wafa haber ajansı saldırıda en az 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kurbanlar ve tanıklar Al Jazeera'ye İsrail saldırısının sebepsiz olduğunu söyledi.

Bir adam tedavi için kaldırıldığı hastanede "Yere düştüm” dedi vek ekledi: "Sonra silah sesleri duydum ve ne olduğunu bilmiyorum."

Bir başka adam ise bölgeye sadece un almak için gittiğini söyledi.

"Biz de herkes gibi çocuklarımızı doyurmak istiyoruz... Bu yüzden un almaya gittik. Ama sonra üzerimize ateş açıldı, top mermileri atıldı ve tanklar üzerimize doğru ilerledi" dedi.

Görüntülerde ayrıca bir çuvalın yırtılmasının ardından Filistinli çocukların yerden un toplamak için koşuşturduğu görülüyor.

Bu saldırı son günlerde aynı türden yaşanan ikinci saldırı ve Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 2.3 milyon insanı etkileyen kıtlık benzeri koşullar konusunda uyarıda bulunduğu Gazze'de hızla kötüleşen insani durumun ortasında gerçekleşti.

Bu vahim insani duruma rağmen, Gazze'ye giriş noktalarını kontrol eden İsrail daha fazla yardımın girişine izin vermeyi reddediyor.

Pazartesi günü birçok BM kuruluşu, "korkutucu" gıda ve su eksikliğinin yanı sıra hastalıkların yayılmasının Gazze'de çocuk ölümlerinde bir "patlamaya" yol açabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF'in insani yardım faaliyetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ted Chain, "Haftalardır Gazze Şeridi'nin bir beslenme krizinin eşiğinde olduğu konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

"Çatışma şimdi sona ermezse, çocukların beslenmesi hızla azalmaya devam edecek, bu da önlenebilir ölümlere ya da sağlık sorunlarına yol açarak Gazze'deki çocukları hayatlarının geri kalanında etkileyecek ve nesiller arası olası sonuçlar doğuracaktır."

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29.092 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera