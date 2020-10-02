  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:56:32 -
İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail güçlerinin eylül ayında Gazze Şeridi sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin eylül ayında abluka altındaki Gazze'den işgal altındaki Filistin topraklarına geçmek isteyen 15 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Fervane, gözaltına alınanların çoğunun sorgulandıktan sonra Gazze'ye geri gönderildiğini aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bodrum'da hayasız görüntüler
Gündem

Bodrum'da hayasız görüntüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Haremtan Koyu’nda bir grup erkeğin çıplak şekilde denize girmesi isyan ettirdi.
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay