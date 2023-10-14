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Gündem İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi
Gündem

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 07:14:00 -
İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.
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İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.

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