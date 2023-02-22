İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 şehid...
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine düzenlediği baskında 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçleri sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin çarşamba günü Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamaya göre öldürülenler arasında 72 yaşındaki yaşlı bir Filistinli de bulunuyor.
Bakanlık açıklamasında ayrıca onlarca Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateşte yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların sayısının en az 45 olduğu ve yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi.
İsrail'de göreve gelen Binyamin Netanyahu liderdliğindeki yeni aşırı sağcı hükümetin politikaları paralelinde Batı Şeria'daki katliamların hız kazanması dikkat çekiyor.
İsrail'in 2023 yılının başından bu yana 50'yi aşkın Filistinliyi katlettiği biliniyor.
Kaynak: Mepa News