  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadi açıkla da özür dileyelim! 100 bin konut sözü veren Ekrem'e çağrı

‘Tamam anladık öleceğiz’ Fazıl Say’ı çıldırtan analizler

Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket! Katar'a gidip...

LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyaneti mahkemeye verdi

İsrail'in her sokağında görülen Türkiye haritası depremleri mi işaret ediyor? Açıklama geldi: Bazı şüpheleri...

Naumovski: Bu Türkiye için yapabileceğimiz küçük bir şeydi

Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor

Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

"Ülke battı, bitti" diye yırtınanlara İzmir'den kötü haber
Dünya İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 şehid...
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 şehid...

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine düzenlediği baskında 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 15:49:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 şehid...


İsrail güçleri sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin çarşamba günü Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre öldürülenler arasında 72 yaşındaki yaşlı bir Filistinli de bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında ayrıca onlarca Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateşte yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların sayısının en az 45 olduğu ve yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail'de göreve gelen Binyamin Netanyahu liderdliğindeki yeni aşırı sağcı hükümetin politikaları paralelinde Batı Şeria'daki katliamların hız kazanması dikkat çekiyor.

İsrail'in 2023 yılının başından bu yana 50'yi aşkın Filistinliyi katlettiği biliniyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mühendis

Sivil katliamı yapıyor. Acilen sert tepki verilmeli
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23