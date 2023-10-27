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Dünya İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:25:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi katletti!

Cenin ve Nablus kentine düzenlenen baskında, 2 Filistinli katledildi, 12 Filistinli de yaralandı.

Cenin ve Nablus kentine düzenlenen baskında, 2 Filistinli katledildi, 12 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Cenin baskınında gerçek mermi ile ateş açtığı Abdullah Besam Ebul Heyca ve Eyser Muhammed el-Amir adında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları da baskınlarda 12 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de buldozerler ve çok sayıda askeri araçla İsrail askerleri gece saatlerinde Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak da İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine da baskınlar düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

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Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Kahrolsun israil!!! Kahrolsun netanyahu!!!! Kahrolsun biden!!!! Kahrolsun siyonizm!!!! soysuz yahudi siyonistler!!!!
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