  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas yetkilisini gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas yetkilisini gözaltına aldı

Fetih Hareketi, Hamas yetkilisinin gözaltına alınmasını kınadı ve İsrail'in bu gözaltıyla Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine müdahale etmeyi amaçladığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:59:27 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas yetkilisini gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas yetkilisi Hasan Yusuf'u gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, yaklaşık 2 ay önce tutulduğu İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Yusuf'u bu sabah Ramallah yakınlarındaki evinde yeniden gözaltına aldı.

Times Of Israel gazetesine konuşan adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, Yusuf'un "Hamas'ın yenilenen faaliyetlerine katıldığı" iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.

- İsrail'in amacı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine müdahale etmek

Öte yandan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Yusuf'un gözaltına alınmasını kınadı.

Rucub, İsrail'in bu gözaltıyla Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine müdahale etmeyi amaçladığını vurguladı.

Geçen hafta İstanbul'da Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onaylamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!
Gündem

Bu nasıl hakim? Kadir Mısıroğlu'na mahkemede skandal hakaret!

5816 sayılı kanun nedeniyle yargılanan bir vatandaşın davasına bakan bir hakim, merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunarak ..
Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masas..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay