  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:02:19 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in saha uzmanı Nasır Navaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makinalarıyla El-Halil'e bağlı Yatta beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinli Debabise ailesine ait yapım aşamasındaki evi yıktığını belirtti.

Navaca, Debabise ailesinin 130 metrekarelik evi kışın oturmak üzere inşa etmeye çalıştığına dikkati çekerek, İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay