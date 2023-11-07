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Dünya İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti
Dünya

İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 03:44:00 -
İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

Kudüs'ün kuzeybatısında İsrail güçlerinin Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal güçleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesinde bulunan Ayrım Duvarı yakınlarında iki Filistinli gence ateş açtı.

Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırılan iki gençten Mücahid Kamil el-Matari'nin (19) hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında bulunan Beyt Dukku beldesine baskın düzenledi, orada şehitler anısına kurulmuş bir anıtı yıktı.

Kaynak: AA
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