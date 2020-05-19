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İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:28:10 -
İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri Mescid-i Aksa'nın koruma görevlisi olmak üzere 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da da 9 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında Mescid-i Aksa'nın koruyanlardan Hamza Nimir'in de yer aldığı dile getirildi.

Mir'in bu sabah görevi başındayken Harem-i Şerif'te İsrail polislerince gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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