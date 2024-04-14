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Gündem İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait
Gündem

İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait

Yeniakit Publisher
2024-04-14 13:06:00 -

İran'ın uzun süren tehditlerin ardından İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırısına ilişkin görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından paylaşıldı. Görüntüleri izleyen İranlılar sevinçle sokaklara döküldü. Ancak görüntülerin bir kısmının 7 yıl öncesinden ve Rusya'ya ait olduğu belirlendi.

Terör devleti İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybederken dün gece ortalık yine karıştı.

İran dün ise İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. Paylaşılan görüntüler sonrasında zafet kazandıklarını düşünen İranlılar sevinç içinde sokağa döküldü

İsrail Savunma Kuvvetleri paylaştı: Son saatlerdeki gerçeğimiz

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

İki taraftan peş peşe gelen açıklamalar gece boyunca devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İsraillilerin son saatlerdeki gerçeği" notuyla yapılan paylaşımda İran'ın İsrail'e saldırmasıyla ilgili görüntülere yer verildi.

7 yıl öncesinden ve Rusya'ya ait

Ancak görüntülerin bir kısmının herhangi bir şekilde İran ile ilgisinin olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Buna göre görüntülerin 7 yıl önce Rusya'yla alakalı olduğu belirlendi.

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