İsrail gemisi kamikaze drone ile vuruldu

Haberini özel kaynaklara dayandıran El Meyadin, kargo gemisinin Hint Okyanusu'nun kuzeyinde, Umman Denizi'nde hedef alındığını bildirdi.

Saldırının ardından geminin alev aldığı belirtilen haberde, İsrailli yetkililerin açıklamasında yer alan bir detaya vurgu yapıldı. Resmi televizyon KAN'a konuşan yetkililer saldırıyı doğrulamadı ancak televizyon geminin bir kamikaze drone tarafından vurulduğunu kaydetti.

AP DOĞRULADI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, İsrailli bir milyardere ait kargo gemisinin silahlı insansız hava aracı tarafından vurulduğunu doğruladı. ABD'li bir savunma yetkilisinin verdiği bilgiyi paylaşan AP, geminin adının CMA CGM Symi olduğunu da aktardı.

TAKİP SİSTEMİ ÜÇ GÜNDÜR KAPALIYDI

Adının açıklanmaması kaydıyla AP'ye konuşan ABD'li yetkili, Malta bayrağı taşıyan geminin İran'a ait Şahid-136 kamikaze drone'uyla hedef alınmış olmasından şüphelendiklerini söyledi. Aynı yetkili, Washington'ın durumu yakından takip ettiğini de ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AP, deniz trafiği verilerine göre geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden Salı günü ayrıldığını ve o zamandan bu yana takip sisteminin kapalı olduğunu yazdı.

Yemen'in batısını kontrol eden İran destekli Husiler, Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah'ın müttefiki. İsrail'e savaş ilan eden Husiler, birçok balistik füze fırlattı ve kamikaze silahlı insansız hava araçlarını 1700 kilometre uzaklıktaki İsrail şehri Eilat'a gönderdi. Husilerin füze ve kamikaze drone'ları İsrail ordusu tarafından düşürüldü, biri bir binaya isabet etti.Husiler ayrıca hafta içinde Kızıldeniz'de seyreden bir kargo gemisine el koydu. Helikopterle baskın düzenlenen Galaxy Leader adlı kargo gemisi Hudeyde limanına götürüldü.

Kızıldeniz ile Umman Denizi arasında yer alan Babülmendep Boğazı'ndan geçen tüm İsrail gemilerinin hedef alınacağını duyuran Husilerin hamlesi, İsrail'in Maariv gazetesi tarafından açılan 'yeni bir cephe' olarak yorumlandı.