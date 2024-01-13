İsrail Gazze'yi Yahudileştirmeye hazırlanıyor!

İsrail'de bazı milletvekillerinin işgal edilen Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri kurulması konusunu görüştüğü bildirildi.

İsrail medyasına göre, İsrail milletvekilleri 4 Ocak'ta savaşın ardından Gazze'nin geleceğinin nasıl olacağını görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmelerde Gazze'de yerleşmek isteyen Yahudilerin toplanması çağrısı öne çıktı.

Toplantıya yerel konsey başkanları, hahamlar ve kanaat önderleri de katıldı.

İsrail medyasına göre Yahudi yerleşimcileri organize eden Nachala hareketi, 28 Ocak'ta Kudüs'teki merkezlerinde bir araya gelerek konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacak.

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28 Ocak'taki toplantıda Gazze'de inşa edilmesi öngörülen yerleşimlerin haritalarının ve inşa aşamalarının sunulması bekleniyor.

Nachala hareketi başkanı Daniela Weiss şunları söyledi:

"7 Ekim'deki korkunç katliamın ardından her geçen gün Gazze'de düşmanla savaşı sona erdirmek için tek bir seçenek olduğunu anlayan daha fazla bakan ve Knesset üyesi duyuyoruz. Bu seçenek de toprakları İsrail halkına iade etmek ve Gazze'ye Yahudileri yerleştirmek. Gazze'de yaklaşık iki milyon Arap kaldı ve artık kalmayacaklar. Başka ülkelere gidecekler. Orada kalmak için sebeplerini kaybettiler."

Geçtiğimiz günlerde aşırı sağcı bakanlar da Gazze'nin Yahudileştirilmesine yönelik çağrılar yapmıştı.

Çağrılara Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich öncülük ediyor.

İsrail, Gazze'de bulunan Yahudi yerleşimlerini 2005 yılında tahliye ederek bölgeden çekilmişti.

Kaynak: Mepa News