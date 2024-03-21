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Gündem İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı
Gündem

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 22:34:00 -
İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Hamas, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, çevredeki binaları ateşe verdiğini belirterek işgalci güçlere karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi ve çevresine yönelik saldırılarını dördüncü gününde de sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail askerlerinin, hastaneye, altyapısına ve ekipmanlarına zarar verdiği, içindeki hastalar, sağlık çalışanları ve yerinden edilen sivilleri alıkoyduğu, çevresindeki binaları ateşe verdiği ve patlattığı kaydedildi. Hastanedekilerin silah tehdidi altında güneye gitmeye zorlandığı belirtildi.

'Soykırımı durdurun' çağrısı!

Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi ve çevresinde yaşananlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterilerek, Arap ülkeleri ve halklarına "soykırımı durdurmak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.


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İsrail'den Şifa Hastanesi ve çevresine bombardıman

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

Filistin basını, İsrail ordusunun, bu sabah Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde 13 hastayı yoğun bakım odalarında ilaç, gıda ve oksijenden mahrum bırakarak kasten öldürdüğünü belirtmişti.

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