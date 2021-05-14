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Dünya İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlattığını duyurdu! Hamas'tan ilk açıklama
Dünya

İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlattığını duyurdu! Hamas'tan ilk açıklama

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattığını duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:34:00 - 2021-05-14 09:38:16
İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlattığını duyurdu! Hamas'tan ilk açıklama

İşgalci İsrail güçleri Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Hamas bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Siren sesleri duyuluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

El Kassam Tugayları: 50 füzeyle saldırı yaptık

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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Yorumlar

Yorumcu

Liberal liberal açıklama yapacağınıza asker yollayın ilk gönüllüde benim ne duruyorsunuz? Kınıyoruz çok ayıp ettiğini düşünüyoruz bir an önce durmasını temenni ediyoruz... Menfaat devşirmeye benzemiyor değilmi cihad yapmak?
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Tarık

IŞİD tüm güçlerini Gazze'de toplamış. İsrail'e gúnünü gösterecekmiş.
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