İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlattığını duyurdu! Hamas'tan ilk açıklama
Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattığını duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi.
İşgalci İsrail güçleri Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından Hamas bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Siren sesleri duyuluyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.
El Kassam Tugayları: 50 füzeyle saldırı yaptık
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.