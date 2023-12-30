  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor
Dünya

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:22:00 - 2023-12-30 07:37:07
İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı açıklandı
Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı açıklandı

Gündem

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı açıklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazetecilerden İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara'daki binası önünde eylem!
Gazetecilerden İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara'daki binası önünde eylem!

Gündem

Gazetecilerden İsrail Büyükelçiliği'nin Ankara'daki binası önünde eylem!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar oldu

Medya

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar oldu

3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!
3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!

Dünya

3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!

İsrail gazetecileri katlediyor! 83 günde 105 basın mensubunu öldürdü
İsrail gazetecileri katlediyor! 83 günde 105 basın mensubunu öldürdü

Gündem

İsrail gazetecileri katlediyor! 83 günde 105 basın mensubunu öldürdü

MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!
MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!

Gündem

MOSSAD Filistinli gazeteciyi önce tehdit edip ardından evini bombaladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23