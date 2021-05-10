  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçik kritik 2 tatbikata katılmak üzere yola çıktı!
"Giresunspor Süper Lig’de ses getirecek"
Giresun'da Süper Lig kutlamasında korkutan olay
Filistinliler nöbette
Dünya İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı
Dünya

İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 08:58:00 -
İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkutan gelişme! Murat Akan: Bill Gates doğaya saldı
Dünya

Korkutan gelişme! Murat Akan: Bill Gates doğaya saldı

Stratejist Murat Akan, Amerika Birleşik Devletleri'nde GDO'lu sivrisineklerin doğaya salındığını söyledi.
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı
Gündem

Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım edip otele yerleştiren isim yakalandı.
Terör devleti İsrail'e nota
Dünya

Terör devleti İsrail'e nota

Ürdün, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ned..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay