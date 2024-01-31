İsrail Gazze'de mezarlıkları talan etti! ABD'li CNN duyurdu: "Tünel" iddiası da yalan çıktı

İsrail Filistinlilere yönelik soykırıma devam ederken mezarlıkları da talan ediyor.

CNN yayınladığı haberde, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 16 mezarlığı tahrip veya yok ettiğini açıkladı.

Haberde, İsrail güçlerinin iş makinalarıyla tahrip ettikleri Han Yunus'taki Beni Süheyla Mezarlığı'nın altından Hamas'a ait tünel geçtiği iddialarını ispat edemediği ifade edildi.

İsrail güçlerinin mezarlıkların altındaki tünelleri göstermek üzere bölgeyi gezdirdiği CNN muhabiri Jeremy Diamond, haberinde iddia edildiği gibi mezarlığın altında tünel olmadığını aktardı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL ASKERLERİ TÜNELİN GİRİŞİNİ GÖSTERMEDİ

Diamond'a bölgedeki ziyaretinde tünelin mezarlık tarafındaki kısmını göstermeyen İsrail güçleri, o kısımda "iş makinalarının bulunduğunu ve yapının sağlam olmadığını" öne sürdü.

Diamond, tünelin girişini görüntülemeyi talep ettiğini ancak İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss'un kendisine "Tüm bu şey çökebilir. Kenara kadar yürümen lazım. Güvenli değil." dediğini belirtti.

İsrail askerlerinin tünel girişinin videosunu çekeceklerini söylediklerini aktaran CNN muhabiri, ancak askerlerin bu sözü yerine getirmediklerini ifade etti.

İsrail askerlerinin bunun yerine kendisine mezarlık yakınlarında başka iki tünele ait görüntüler gösterdiğini belirten Diamond, "CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadığını" vurguladı.