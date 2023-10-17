İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500’e yükseldi
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500’e yükseldi
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