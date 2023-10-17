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Dünya İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi
Dünya

İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 18:08:00 -
İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 3 bine yükseldi

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500’e yükseldi

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500’e yükseldi

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