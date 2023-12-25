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Dünya İsrail, Gazze'de katliam yaptı
Dünya

İsrail, Gazze'de katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 01:38:00 -
İsrail, Gazze'de katliam yaptı

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi şehit oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.

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