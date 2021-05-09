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Dünya İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu
Dünya

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

İsrail savaş uçağının, Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:33:00 -
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

Gazze'deki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ya da Gazze'deki resmi makamlardan, saldırı sonucunda can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, askeri uçakla Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırıya gerekçe olarak, daha önce Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına düzenlendiği iddia edilen roketli saldırı gösterildi.

İsrail ordusu, cumartesi gecesi Gazze'den bir roket fırlatıldığının gözlendiğini açıklamıştı.

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