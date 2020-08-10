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Dünya

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:41:00 -
İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasını vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu. 

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait gözetleme noktasını roketlerle bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

 

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