İsrail Gazze'de evlerine su götüren Filistinlileri bombaladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evlerine su götürmek için bir su kaynağında toplanana Filistinlileri hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kent merkezinde yeni bir katliam gerçekleştirdi.

Katliamın hedefinde evlerine su götürmeye çalışan Filistinliler vardı.

Gazi ailesi, kent merkezindeki Sabra mahallesinde bulunan bir su kaynağında, evlerine götürmek üzere su doldururken İsrail topçusu tarafından bombalandı.

Bombardımanda aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Al Jazeera'nin Gazze muhabirlerinden Hind Khoudary, İsrail saldırılarının hedefindeki Şucaiyye mahallesinde de birçok sivilin mahsur kaldığını belirtti.

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Evlerini terk edemeyen siviller İsrail'in yoğun bombardımanları sebebiyle hayatını kaybediyor ve yaralanıyor. Ancak bölgeye erişim sağlanamıyor.

Bölge kaynakları İsrail güçlerinin evlerinden çıkmaya ya da hareket etmeye çalışan herkesi insansız hava araçlarıyla hedef aldığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News