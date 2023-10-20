İsrail Gazze'de bir camiyi daha yıktı!

Siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde hedef aldığı caminin tamamen yıkıldığı açıklandı.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'ni hedef gözetmeksizin vuruyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir camiyi hedef aldığını belirtti.

Hedef alınan el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda şehid ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, önceki gün "israil 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu. (İLKHA)