İsrail Gazze'de alıkoyduğu 78 yaşındaki Filistinliyi işkenceyle öldürdü

İsrail ordusu tarafından Gazze işgali sırasında alıkonulan 78 yaşındaki Filistinli bir sivilin işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli mahkum hakları gruplarının raporuna göre, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında alıkoyduğu 78 yaşındaki bir Filistinli işkence sonucunda hayatını kaybetti.

İsrail, Ahmed Rızk Kadih isimli 78 yaşındaki Filistinliyi 7 Şubat'ta Han Yunus'ta ailesiyle birlikte alıkoyarak bilinmeyen bir bölgeye götürmüştü.

Kendisiyle birlikte tutulan diğer mahkumlardan alınan bilgiye göre Ahmed Rızk Kadih, gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdi.

Kadih'in Kerem Ebu Salim sınır kapısına iki saatlik mesafede bir mahkum kampına götürüldüğü, ağır işkencelere maruz kaldığı ve darp edildiği belirtildi.

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İsrail güçlerince işkence sonrası kamptaki diğer mahkumların yanına bırakılan Kadih, yorgun düşmüş bir halde diğer mahkumlara "banyo yapmak ve yemek yemek istediğini" söyledi. Kadih, bu sözlerden birkaç dakika sonra rahatsızlanarak can verdi.

Alıkonulmadan önce kronik bir rahatsızlığı olmayan Kadih 11 çocuk babasıydı. Çocuklarından biri 2008 yılında İsrail'in Gazze'deki bir saldırısında hayatını kaybetmişti.

Kadih'in hayatını kaybetmesiyle birlikte 7 Ekim'den bu yana cezaevlerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkum sayısı 4'ü Gazzeli olmak üzere 12'ye yükseldi. Gazze'de alıkonulan sivillerden de birçok kişinin cezaevlerinde öldürüldüğü ancak kendilerine henüz ulaşılamadığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News