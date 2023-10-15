İsrail Gazze'de 2021'de bombaladıkları hastaneyi hedef aldı!

Katar tarafından kurulan Hamed Bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi idaresi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in hastanenin çevresine yönelik devam eden hava saldırısı sonucu hastanede ağır hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bu katliamların, toplu cezalandırmaların, misilleme amaçlı saldırıların yanı sıra sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası insan haklarına yönelik ağır bir ihlal ve savaş suçu olduğu ifade edildi.

2021'deki saldırıda da hasar almıştı

Açıklamada ayrıca, hastanenin 2021'deki İsrail saldırısında da hasar aldığı aktarıldı.

Dünya standartlarında rehabilitasyon, fizyoterapi, protez ve işitme bölümüne sahip hastanenin, Gazze Şeridi'ndeki en önemli sağlık kurumlarından biri olduğu ifade ediliyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.