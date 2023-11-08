İsrail, Gazze ve Lübnan’a hava saldırıları düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, aralarında depolar, fırlatma rampaları, altyapılar ve Hizbullah'ın teknolojik araçlarının da bulunduğu hedefleri vurdu. Saldırı bugün erken saatlerde Lübnan topraklarından açılan ateşe karşılık olarak gerçekleştirildi. Ayrıca IDF savaşçıları camide saklanan bir grubu tespit etti ve Hava Kuvvetleri'nin hava desteğiyle grubu camiden bir tünel güzergahına doğru çıkarken etkisiz hale getirdi.

Buna ek olarak, Hamas, IDF kuvvetlerine yakınlarındaki bir hastane de dahil olmak üzere çeşitli noktalardan tanksavar füzeleri ateşledi, bir savaş helikopteri savaşçıları kurtarmak için eşlik etti” denildi.

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