  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

Hadi bi sor ben neden çekilmedim? Koltuğunu kaybettikten sonra ilk kez konuştu

Ne gram altın ne çeyrek altın! Kuyumcular en çok para kazandıran altını açıkladı: Kimse bilmiyor ama...

Türkiye'den ATAK helikopter alan ülke bu kez gözünü Bayraktar TB2'lere dikti

Milyonların merakla beklediği haber: Asgari ücret ve özel sektör ne kadar zam alacak? İşte tahminler...

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı

CHP yönetimi 3'e bölündü! İmamoğlu, PM'nin yüzde 25'ini ele geçirdi

Koç Holding'e Güney Kore'den çok kötü haber
Gündem İsrail, Gazze ve Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
Gündem

İsrail, Gazze ve Lübnan’a hava saldırıları düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-11-08 11:13:00 -

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze’de ve Lübnan sınırında hava saldırıları düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, aralarında depolar, fırlatma rampaları, altyapılar ve Hizbullah'ın teknolojik araçlarının da bulunduğu hedefleri vurdu. Saldırı bugün erken saatlerde Lübnan topraklarından açılan ateşe karşılık olarak gerçekleştirildi. Ayrıca IDF savaşçıları camide saklanan bir grubu tespit etti ve Hava Kuvvetleri'nin hava desteğiyle grubu camiden bir tünel güzergahına doğru çıkarken etkisiz hale getirdi.

Buna ek olarak, Hamas, IDF kuvvetlerine yakınlarındaki bir hastane de dahil olmak üzere çeşitli noktalardan tanksavar füzeleri ateşledi, bir savaş helikopteri savaşçıları kurtarmak için eşlik etti” denildi. 

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf
Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Gündem

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'de sivil Yahudi yoktur! Yahudiler silahlanıyor!
İsrail'de sivil Yahudi yoktur! Yahudiler silahlanıyor!

Dünya

İsrail'de sivil Yahudi yoktur! Yahudiler silahlanıyor!

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?
Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

Gündem

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et

Gündem

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri: İstifa et

​İsrail için sonun başlangıcı!
​İsrail için sonun başlangıcı!

Dünya

​İsrail için sonun başlangıcı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şugo

TERÖR DEVLETİ İSRAİL güçlü değil İslam ülkeleri hak yolundan ayrıldıkları için zillet içinde. İzzet ve şerefi uşaklık ettikleri ABD ve Batı da arıyorlar. Halbuki İzzet ve Şeref Allah a aittir

Abdullah

Bu İsrail ne kadar güçlü ya, tek islam ülkesi ağzını açamıyor, korkudan titriyor hepsi.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23