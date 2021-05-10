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Dünya İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı: 3'ü çocuk 9 şehit
Dünya

İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı: 3'ü çocuk 9 şehit

Mescid-i Aksa'da gerginliği artıran İsrail'in, Gazze Şeridine düzenlendiği hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:14:00 - 2021-05-10 20:17:44
İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı: 3'ü çocuk 9 şehit

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun’a düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze’den Kudüs’e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kudüs’ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmişti. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Hamas, İsrail’e ültimatom vermişti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

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