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Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nde evler, tarım arazileri ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı
Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'nde evler, tarım arazileri ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri, tarım arazilerini ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:33:00 -
İsrail, Gazze Şeridi'nde evler, tarım arazileri ve Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırılarda Han Yunus'un Japon Mahallesi'nde ve Refah kentinin Şabura bölgesinde yer alan iki ev hasar gördü.

Savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Meydanı'nı da bombaladı. Yaralıların olduğu saldırıda altyapı da büyük zarar gördü.

Gazze'nin güneyindeki Şeyh Aclin bölgesinde bir tarım alanı ile boş bir aracı hedef alan İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde, Refah ve Deyr el-Belah'da bulunan Filistin direniş gruplarına ait üç mevziyi bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki tarım arazilerine de hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun Beyt Hanun'da gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Öte yandan İsrail botları, Gazze'nin kuzeyinde ve Han Yunus'ta sahil kesimini bombaladı.

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