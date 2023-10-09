  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!
Dünya

İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:46:00 -
İsrail Gazze şeridinde camileri bombalıyor!

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna saldırıyla karşılık veren siyonist İsrail, 3 günlük bombardımanda 6 camiyi yıktı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 6 camiyi yıktı.

İsrail Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında masum sivilleri hedef alıyor.

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı Müsteşarı Abdul Hadi El Ağa yaptığı açıklamada, İsrail’in camileri hedef almasını kınayarak, bunun tüm uluslararası normlara, geleneklere ve yasalara karışı olduğunu ifade etti.

İsrail Gazze`de şu ana kadar El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 560 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 900 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim
Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü
Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

Dünya

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...
İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

Gündem

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular
AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

Gündem

AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Dünya

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

'Savaştan kaçan İsrailliler Alanya'ya mı geldi?' İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara açıklama
'Savaştan kaçan İsrailliler Alanya'ya mı geldi?' İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara açıklama

Gündem

'Savaştan kaçan İsrailliler Alanya'ya mı geldi?' İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23