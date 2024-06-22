İsrail gazetesi de Yahudi terörizmi dedi

Haaretz gazetesi sert bir başyazıyla İsrail yönetiminin idari gözaltı uygulamasını “devlete ya da vatandaşlarına karşı terörist faaliyetler” ile sınırlandırma önerisini eleştirdi ve bunu İsrail’in Filistinlilere yönelik ayrımcı politikasının bir başka örneği olarak niteledi.

Milletvekili Simcha Rothman tarafından hazırlanan teklif dün Mevzuattan Sorumlu Bakanlık Komitesi’nde görüşüldü. Haaretz, öneriyi kınamaktan geri durmadı ve “Sonuç çok açık: Batı Yaka’daki Yahudi terörizmi bu tür tedbirlerden muaf olacak” dedi.

Başyazıda idari gözaltı “gizli kanıtlara dayanılarak ve bazı durumlarda gözaltına alınan kişiler haklarındaki suçlamaları bilmeden, asgari bir hukuki süreç dahi olmaksızın kişileri özgürlüklerinden mahrum bırakan acımasız bir araç” olarak tanımlandı. Haaretz, bu teklifin “bazı koalisyon milletvekillerinin açıkça desteklediği ve Filistinlilere yönelik Yahudi terörünü görmezden gelecek bir yasa paketinin kabul edilmesine yönelik ilk adım olduğu” uyarısında bulundu.

Başyazıda, “Yahudi terörünün diğer terör türleri gibi ele alınması gerektiği” vurgulanarak “idari tutuklama bu tür sorunların çözümünde kullanılan bir araç olmamalıdır ve İsrail hukukunda yeri yoktur” denildi. Gazete, hükümeti Rothman’ın önerisini sadece halkla ilişkiler kaygılarıyla değil, “bölgedeki Yahudi terörizmi tüm niyet ve amaçlarıyla terörizmdir ve faillerine herhangi bir taviz verilmemelidir” gerekçesiyle reddetmeye çağırdı.

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