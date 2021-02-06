İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleri ile yıktırdı

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, terör devleti İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Ra's Amud Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Halil ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli aile, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için evlerini kendi yıkmak zorunda kaldı.

Evi yıkılan Leyane Halil, merkeze yaptığı açıklamada, üç çocuğuyla beraber evlerini yıktıklarını, çocuklarının doğduklarından beri bu evde yaşadığını belirtti.

Halil, evsiz kaldıklarını ve kendilerine kiralık başka bir ev bulmak zorunda olduklarını ifade etti.

İsrail'in Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İşgalci İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının bir parçası" olduğunu belirtiyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in, 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıktığı, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu duyurmuştu.