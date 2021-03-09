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Dünya İsrail, Filistin seçiminde Hamas’a karşı
Dünya

İsrail, Filistin seçiminde Hamas’a karşı

Filistin’de yapılacak milletvekili ve devlet başkanlığı seçimi için listelerin 31 Mart’a kadar seçim kuruluna verilmesi şartı nedeniyle her kesimde çalışmalar sürerken İsrail’de yaşananlara seyirci kalmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:33:00 -
İsrail, Filistin seçiminde Hamas’a karşı

Filistin Diyalog Grubu’nun düzenlediği çevirimiçi toplantıya katılan Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran, bu yıl yapılması planlanan Filistin seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail’in, işgal altındaki Batı Yaka’da bulunan Hamas liderlerini seçimlere girmemeleri konusunda uyardığını bazılarını da gözaltına aldığını kaydeden Bedran, “İsrail, onu tanımadığımız ve müzakereye yanaşmadığımız için Hamas’ın ve direniş gruplarının seçimleri kazanmamasını çok istiyor. Bunun için çalışıyor” dedi.
İsrail’in 2006 seçimlerinde 1500 Hamas mensubunu gözaltına aldığını söyleyen Bedran, “İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor” ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak’ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs’ta milletvekili, 31 Temmuz’da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos’ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak’ta Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu. 

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