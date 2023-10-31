İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti

Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar sonrası bir ülkeden Gazze’ye önemli destek geldi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada tüm dünyaya İsrail’e savaş ilan ettiklerini açıkladı. Yemen ordusu, İsrail’e savaş açtığını tüm Dünya’ya duyurdu... Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebi ile; Gazzeli mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebi ile; Gazzeli mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. İsrail’in azgınlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin’i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah’ın yardımıyla işgalci İsrail’in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin’in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail’in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.