İsrail-Filistin devam ederken flaş gelişme! 5 uçak Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı
Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines, İsrail-Filistin savaşı sebebiyle uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.
Hamas-İsrail savaşı sürerken, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah militanları İsrail'e saldırılar düzenliyor. İsrail'in de karşılık vermesiyle bölgede tansiyon yükseliyor. Middle East Airlines (MEA), uçaklarının güvenliği için yeni bir karar aldı.
Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), filosundaki 5 uçağı güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
İstanbul'a gönderilen uçaklar arasında 4 Airbus A321 Neo ve 1 Airbus A330 tipi uçak bulunuyor.
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